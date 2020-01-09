***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. bugün itibariyle , işçi sendikası ile Toplu İş Sözleşmesini imzalamış olup , 10.01.2020 tarihinde uygulanacağı bildirilen grev kararı , Sendikaca kaldırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810803BIST