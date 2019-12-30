***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2019 16:52
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CELAL SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 14.04.1972 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 32.46 32,46 Bağımsız Üye Değil -
Kemal Erdoğan Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 31.05.2016 İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ö. MÜJDAT TÜZÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.06.2017 İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil -
ALTAY ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18.01.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HALUK KAYMAKÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.12.2019 İcrada Görevli yoktur. Kamil Koç Otobüsleri AŞ. Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805841
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
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|Açılış
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18:055,9434
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 289,43
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290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7716
|7,8106
|% 0,07
|
|Frank
|6,1130
|6,1498
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5791
|1,5870
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,35
|
|Altın Gr.
|290
|290
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-0,18
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17:59IHYAY
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