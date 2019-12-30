***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCELAL SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 14.04.1972 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 32.46 32,46 Bağımsız Üye Değil -Kemal Erdoğan Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 31.05.2016 İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiÖ. MÜJDAT TÜZÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.06.2017 İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil -ALTAY ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18.01.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHALUK KAYMAKÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.12.2019 İcrada Görevli yoktur. Kamil Koç Otobüsleri AŞ. Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805841BIST