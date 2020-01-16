***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2020 15:22
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813178
BIST
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,07
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
120.763
18:055,8595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0162
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8377
18:056,5283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5210
18:05292,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,82
|Açılış
|: 292,23
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
291,61
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,88
|47.219.867
|% 19,90
|
|BNTAS
|3,33
|201.717.826
|% 19,78
|
|QNBFL
|196,00
|1.865.763
|% 14,96
|
|QNBFB
|58,80
|13.570.070
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|10.301.761
|% 14,90
|
|ISBTR
|42.075,00
|2.612.524
|% -15,00
|
|MZHLD
|15,80
|455.988
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|446.340
|% -9,96
|
|SRVGY
|12,57
|4.682.451
|% -8,98
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,68
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,61
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6242
|7,6624
|% -0,14
|
|Frank
|6,0536
|6,0901
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5570
|1,5648
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-5,82
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,62
|64,62
|0,62
|
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