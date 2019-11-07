***SRVGY* *QNBFL* *YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.11.2019 18:30
***SRVGY******QNBFL******YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [QNBFL, SRVGY, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında QNBFL.E, SRVGY.E ve YGYO.E payları 08/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 22/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797329
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3424
18:05270,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -4,95
|Açılış
|: 270,71
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
269,59
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|9.257.936
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|125.314.376
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.234.089
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.585.914
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.877.209
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.805.661
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.625.083
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.631.292
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|495.636.306
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.999.661
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3393
|7,3761
|% -0,41
|
|Frank
|5,7374
|5,7720
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5268
|1,5345
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-27,33
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|0,79
|
Seans Raporu
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