***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Deks Yatırım A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi için Sermaye Piyasası Kurulu' na BaşvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019Denkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviDeks Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 0 0 1.010.276,17B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 0 0 50.989.723,83Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 52.000.000 TL 0 TL 0 TL 52.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin, Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Deks Yatırım A.Ş.'nin ("Deks") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin Deks Yatırım A.Ş. ile birleşmesine,- Deks Yatırım A.Ş.' nin sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,Bu işlemlerle ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Buna kapsamda, ekte yer alan evraklarla 15.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Deks YKK.pdf - DiğerEK: 3 Servet YKK.pdf - DiğerEK: 4 Bilançolar.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799224BIST