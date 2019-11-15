***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.11.2019 18:09
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Deks Yatırım A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi için Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019
Denkleştirme Ödemesi 0
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Deks Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 0 0 1.010.276,17
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 0 0 50.989.723,83
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 52.000.000 TL 0 TL 0 TL 52.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Deks Yatırım A.Ş.'nin ("Deks") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin Deks Yatırım A.Ş. ile birleşmesine,
- Deks Yatırım A.Ş.' nin sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
Bu işlemlerle ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Buna kapsamda, ekte yer alan evraklarla 15.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Deks YKK.pdf - Diğer
EK: 3 Servet YKK.pdf - Diğer
EK: 4 Bilançolar.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799224
BIST