***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin güncelleme kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Birleşmeye esas mali tablo dönemininin değişmiş olmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Denkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviDeks Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - HamilineDEKS YATIRIM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 0 0 1.010.276,17B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 0 0 50.989.723,83Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 52.000.000 TL 0 TL 0 TL 52.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin, hisselerinin %100 'ne sahip olduğu iştiraki durumundaki Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin 15.11.2019 tarihinde Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu kararlar, 30.06.2019 tarihli mali tablolar yerine 30.09.2019 tarihli tabloların birleşmeye esas alınması sebebiyle aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun daha önce almış olduğu 15.11.2019 tarih ve 2019/19 sayılı kararın aşağıdaki şekilde revize edilmesine1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Deks Yatırım A.Ş.'nin ("Deks") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin Deks Yatırım A.Ş. ile birleşmesine,2. Birleşme işleminde 30.09.2019 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,3. Deks'in sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında? Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,? Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,? TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,? Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve? SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Deks'in tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan, 22.01.2020 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,katılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814028BIST