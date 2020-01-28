***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin Güncellenen Evraklar ile İlgili Açıklamadır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Denkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviDeks Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - HamilineDEKS YATIRIM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 0 0 1.010.276,17B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 0 0 50.989.723,83Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 52.000.000 TL 0 TL 0 TL 52.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin, hisselerinin %100 'ne sahip olduğu iştiraki durumundaki Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin 15.11.2019 tarihinde Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu kararlar, 30.06.2019 tarihli mali tablolar yerine 30.09.2019 tarihli tabloların birleşmeye esas alınması sebebiyle revize edilerek, 22.01.2020 tarihinde bu platformda yayınlanmıştır.Bahse konu birleşme işlemine ilişkin güncellenen evraklar ekte yer almaktadır.Saygılarımızla...Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Deks YKK.pdf - DiğerEK: 3 Deks 30.09.2019 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - DiğerEK: 4 Deks 30.09.2019 Solo Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814772BIST