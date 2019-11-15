***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/11/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDeks Yatırım A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAlmanya da yerleşik Oswe Real Estate GMBH firmasına iştirak etmek.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi13.050.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.11.2019Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.963.863,64Beher Payın Alış FiyatıToplam Tutar2.963.863,64Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%22,71Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,0289İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,95Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAvni Çelik-Ahmet Çelik-Hüseyin Altaş-HA Real Estate GmbHKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/11/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26.09.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar17.941.440,35 EURO (118.275.356,91 TL)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiSatış bedeli sabit bir tutar olarak belirlenmemiştir. İleride gerçekleşmesi beklenen satış işlemine göre değer revize edilecektir.AçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak1. Şirketimizin iştiraki DEKS Yatırım A.Ş.' nin diğer hissedarları olan Sn. Avni Çelik, Sn. Ahmet Çelik, Sn. Hüseyin Altaş ve HA Real Estate GMBH' ın sahibi oldukları toplam 2.963.863,64 adet 2.963.863,64 TL nominal bedelli DEKS Yatırım A.Ş. hissesinin tamamının satın alınmasına, böylece iştirak edilen şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının şirketimize ait olmasına,2. Hisse bedellerinin, mutabakat gereği, DEKS Yatırım A.Ş.' nin, iştirak ettiği Almanyada yerleşik OSWE Real Estate GMBH firmasının hisselerinin/assetlerinin 18 ay içerisinde satılması durumunda taraflarla yapılan sözleşmelerde de etraflıca belirtildiği şeklide satılan kısmın o günkü satış fiyatı üzerinden hesaplanan net gelirinin ortaklara hisseleri oranında düşen tutarlar olarak belirlenmesine3. Satışın belirtilen sürede gerçekleşmemesi durumunda, hisse devir sözleşmelerinde belirtildiği şekilde hisselerin bugünkü değer ve durumları ile taraflara iade edilmesine,4. Söz konusu 18 aylık süre sonunda, kısmi hisse/asset satışının gerçekleşmesi durumunda, satılmayan kısmın kurulacak yeni bir şirket vasıtası ile taraflara bugünkü hisseleri oranında dağıtılmasına,5. Söz konusu 18 aylık süre sonunda dolaylı iştirak OSWE' nin hisse/asset satışının gerçekleşmesi durumunda, işbu DEKS hisse devir işlemine dair bedellerin taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmelerinde de belirtildiği üzere, tahsilatı takip eden 5. Günün sonuna kadar, taraflara ödenmesine,Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından 26.09.2019 tarihinde hazırlanan "Şirket Değeri Tespit Raporu" nda Deks Yatırım A.Ş.' nin toplam değeri 78.996.818 EURO olarak tespit edilmiştir. Ancak 1. Maddede adı geçen satıcılarla yapılan sözleşme gereği, devir işlemine konu hisselerin satış bedelleri nominal değerleri üzerinden belirlenmiştir. Dolayısıyla işbu hisselerin satış bedellerinin hisselerin nominal değerleri ile kayıt altına alınmasına, dolaylı iştirak OSWE' nin hisse/asset satışının gerçekleşmesi durumunda, bu değerlerin 2. Maddede belirtilen şekilde güncellenerek, 5. Maddede yer aldığı şekli ile taraflara ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.İşbu açıklama tarihinde yukarıdaki yönetim kurulu kararı çerçevesinde hisse devir sözleşmeleri imza altına alınmıştır. Böylece şirketimiz doğrudan iştiraki Deks Yatırım A.Ş.' nin hisselerinin tamamına (%100) sahip olmuştur. Bunun sonucu olarak şirketimizin, Almanya da yerleşik Oswe Real Estate GmbH şirketindeki payı %94' e yükselmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799131BIST