***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
15.11.2019 15:45
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/11/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Deks Yatırım A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Almanya da yerleşik Oswe Real Estate GMBH firmasına iştirak etmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
13.050.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.11.2019
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.963.863,64
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
2.963.863,64
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%22,71
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0289
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,95
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Avni Çelik-Ahmet Çelik-Hüseyin Altaş-HA Real Estate GmbH
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/11/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.09.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
17.941.440,35 EURO (118.275.356,91 TL)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Satış bedeli sabit bir tutar olarak belirlenmemiştir. İleride gerçekleşmesi beklenen satış işlemine göre değer revize edilecektir.
Açıklamalar
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
1. Şirketimizin iştiraki DEKS Yatırım A.Ş.' nin diğer hissedarları olan Sn. Avni Çelik, Sn. Ahmet Çelik, Sn. Hüseyin Altaş ve HA Real Estate GMBH' ın sahibi oldukları toplam 2.963.863,64 adet 2.963.863,64 TL nominal bedelli DEKS Yatırım A.Ş. hissesinin tamamının satın alınmasına, böylece iştirak edilen şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının şirketimize ait olmasına,
2. Hisse bedellerinin, mutabakat gereği, DEKS Yatırım A.Ş.' nin, iştirak ettiği Almanyada yerleşik OSWE Real Estate GMBH firmasının hisselerinin/assetlerinin 18 ay içerisinde satılması durumunda taraflarla yapılan sözleşmelerde de etraflıca belirtildiği şeklide satılan kısmın o günkü satış fiyatı üzerinden hesaplanan net gelirinin ortaklara hisseleri oranında düşen tutarlar olarak belirlenmesine
3. Satışın belirtilen sürede gerçekleşmemesi durumunda, hisse devir sözleşmelerinde belirtildiği şekilde hisselerin bugünkü değer ve durumları ile taraflara iade edilmesine,
4. Söz konusu 18 aylık süre sonunda, kısmi hisse/asset satışının gerçekleşmesi durumunda, satılmayan kısmın kurulacak yeni bir şirket vasıtası ile taraflara bugünkü hisseleri oranında dağıtılmasına,
5. Söz konusu 18 aylık süre sonunda dolaylı iştirak OSWE' nin hisse/asset satışının gerçekleşmesi durumunda, işbu DEKS hisse devir işlemine dair bedellerin taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmelerinde de belirtildiği üzere, tahsilatı takip eden 5. Günün sonuna kadar, taraflara ödenmesine,
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından 26.09.2019 tarihinde hazırlanan "Şirket Değeri Tespit Raporu" nda Deks Yatırım A.Ş.' nin toplam değeri 78.996.818 EURO olarak tespit edilmiştir. Ancak 1. Maddede adı geçen satıcılarla yapılan sözleşme gereği, devir işlemine konu hisselerin satış bedelleri nominal değerleri üzerinden belirlenmiştir. Dolayısıyla işbu hisselerin satış bedellerinin hisselerin nominal değerleri ile kayıt altına alınmasına, dolaylı iştirak OSWE' nin hisse/asset satışının gerçekleşmesi durumunda, bu değerlerin 2. Maddede belirtilen şekilde güncellenerek, 5. Maddede yer aldığı şekli ile taraflara ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
İşbu açıklama tarihinde yukarıdaki yönetim kurulu kararı çerçevesinde hisse devir sözleşmeleri imza altına alınmıştır. Böylece şirketimiz doğrudan iştiraki Deks Yatırım A.Ş.' nin hisselerinin tamamına (%100) sahip olmuştur. Bunun sonucu olarak şirketimizin, Almanya da yerleşik Oswe Real Estate GmbH şirketindeki payı %94' e yükselmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799131
BIST