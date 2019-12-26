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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

26.12.2019 17:59
GÜNCEL HABERLER



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/11/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Deks Yatırım A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Almanya da yerleşik Oswe Real Estate GMBH firmasına iştirak etmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
13.050.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.11.2019
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.963.863,64
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
2.963.863,64
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%22,71
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0289
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,95
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü D



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 4,38 147.530.973 % 20,00  
SMART 11,35 214.610.885 % 19,98  
QNBFB 43,24 15.298.314 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.312.776 % 14,96  
INFO 6,08 119.314 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6859 7,7244 % 0,19  
Frank 6,0267 6,0630 % -0,09  
Riyal 1,5773 1,5852 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.510 10,15  
Altın Gr. 288 288 1,49  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 17,98 18,03 0,23  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 67,66 67,66 0,46  
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