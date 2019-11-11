***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:34
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154
Transferler
18 70.335.221 -70.335.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.018 13.376.019 7.246.266 20.612.267 8.287.055 28.899.322
Dönem Sonu Bakiyeler
18 52.000.000 2.092.708 -32.874 32.021.428 5.199.245 313.462.730 7.246.266 411.989.503 42.287.973 454.277.476
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.207 49.045.866 447.794.590 46.937.981 494.732.571
Transferler
18 147.289 48.898.577 -49.045.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.771 4.572.606 46.776 4.642.153 236.756 4.878.909
Dönem Sonu Bakiyeler
18 52.000.000 2.702.908 -1.652 50.762.593 5.346.534 342.189.784 46.776 452.436.743 47.174.736 499.611.479
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.186.859 45.320.506
Dönem Karı (Zararı)
283.532 968.278
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
283.532 968.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.255.089 -19.854.677
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 23.940 204.775
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.291.475 -851.213
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.747.333 16.697.013
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 12.747.333 16.697.013
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.572.606 -37.576.959
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.202.685 898.468
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 0 773.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.351.762 64.206.905
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.638 -20.663.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.279.857 -1.201.183
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.469.764 -14.772.623
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.724.788 -10.448.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.739.198 26.551.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.588.137 37.238.798
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.479.510 47.501.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.186.859 45.320.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.981.010 -7.209.789
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 3.701.617
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -23.981.010 -10.911.406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.017.352 -59.800.111
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.686.417 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.616.650 -51.393.651
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-305.082 0
Ödenen Faiz
-12.747.333 -8.406.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.776.799 -21.689.394
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.776.799 -21.689.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.136.799 23.283.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.360.000 1.594.089
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.360.000 4.136.799
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
7 39.083.949 41.441.410
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 6.005.650 1.847.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.078.299 39.593.912
Diğer Alacaklar
8 493.065 2.468.684
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,25 62.000 76.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 431.065 2.392.300
Peşin Ödenmiş Giderler
9 34.271.007 30.058.970
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.410.289 3.714.527
ARA TOPLAM
79.618.310 81.820.390
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.618.310 81.820.390
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
7 26.301.961 23.876.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.301.961 23.876.862
Stoklar
11 55.679.928 39.210.164
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 860.218.674 836.237.664
Maddi Duran Varlıklar
179.901 221.554
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.145.935 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.975 32.654
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 1.487.249
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
943.652.374 901.162.147
TOPLAM VARLIKLAR
1.023.270.684 982.982.537
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.980.143 72.249.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.980.143 72.249.265
Banka Kredileri
6 40.632.615 72.249.265
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 347.528 0
Ticari Borçlar
7 33.818.737 19.079.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,25 11.975.338 6.424.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.843.399 12.655.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 104.538 91.544
Diğer Borçlar
8 6.675.011 60.681.787
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,25 6.513.586 25.729.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 161.425 34.952.480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.377.319 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.377.802 2.753.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 281.550 226.029
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.096.252 2.527.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 9.843.760 9.660.331
ARA TOPLAM
115.177.310 164.516.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.177.310 164.516.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
222.851.260 164.164.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
222.851.260 164.164.843
Banka Kredileri
6 222.002.118 164.164.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 849.142 0
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Diğer Borçlar
8 26.943.099 803.776
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 26.943.099 803.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 91.180.485 94.078.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
219.510 158.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 219.510 158.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 67.287.541 64.529.030
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
408.481.895 323.733.956
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
523.659.205 488.249.967
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
452.436.743 447.794.590
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.652 -24.423
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.652 -24.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.652 -24.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.762.593 46.189.987
Yabancı Para Çevrim Farkları
50.762.593 46.189.987
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.346.534 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
342.189.784 293.291.207
Net Dönem Karı veya Zararı
46.776 49.045.866
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.174.736 46.937.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
499.611.479 494.732.570
TOPLAM KAYNAKLAR
1.023.270.684 982.982.537
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 67.640.948 70.651.427 22.723.850 27.940.583
Satışların Maliyeti
19 -27.968.249 -26.504.320 -8.131.082 -10.817.472
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.672.699 44.147.107 14.592.768 17.123.111
BRÜT KAR (ZARAR)
39.672.699 44.147.107 14.592.768 17.123.111
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.191.624 -947.768 -299.121 1.860.171
Pazarlama Giderleri
20 -10.372.655 -10.533.372 -3.359.362 -5.712.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.405.800 1.846.258 617.625 1.117.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.503.632 -366.763 -644.483 68.769
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.010.588 34.145.462 10.907.427 14.456.965
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.010.588 34.145.462 10.907.427 14.456.965
Finansman Gelirleri
1.122.814 1.122.814
Finansman Giderleri
22 -14.647.185 -32.278.716 -2.983.176 -23.358.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.486.217 1.866.746 9.047.065 -8.901.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.202.685 -898.468 -1.082.688 614.290
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.202.685 -898.468 -1.082.688 614.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
283.532 968.278 7.964.377 -8.287.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
283.532 968.278 7.964.377 -8.287.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
236.756 723.213 585.039 -1.286.338
Ana Ortaklık Payları
46.776 245.065 7.379.338 -7.001.201
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,00090000 0,00470000 0,14190000 -0,13460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.771 -12.778 -7.568 -2.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.771 -12.778 -7.568 -2.760
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.572.606 33.671.010 -10.749.121 14.017.488
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.572.606 33.671.010 -10.749.121 14.017.488
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.595.377 33.658.232 -10.756.689 14.014.728
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.878.909 34.626.510 -2.792.312 5.727.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
236.755 9.928.867 585.039 1.641.813
Ana Ortaklık Payları
4.642.154 24.697.643 -3.377.351 4.085.376
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798280
BIST