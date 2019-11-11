***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154Transferler18 70.335.221 -70.335.221Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.018 13.376.019 7.246.266 20.612.267 8.287.055 28.899.322Dönem Sonu Bakiyeler18 52.000.000 2.092.708 -32.874 32.021.428 5.199.245 313.462.730 7.246.266 411.989.503 42.287.973 454.277.476Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.207 49.045.866 447.794.590 46.937.981 494.732.571Transferler18 147.289 48.898.577 -49.045.866Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.771 4.572.606 46.776 4.642.153 236.756 4.878.909Dönem Sonu Bakiyeler18 52.000.000 2.702.908 -1.652 50.762.593 5.346.534 342.189.784 46.776 452.436.743 47.174.736 499.611.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.186.859 45.320.506Dönem Karı (Zararı)283.532 968.278Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)283.532 968.278Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.255.089 -19.854.677Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 23.940 204.775Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.291.475 -851.213Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.747.333 16.697.013Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 12.747.333 16.697.013Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.572.606 -37.576.959Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.202.685 898.468Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 0 773.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.351.762 64.206.905Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.638 -20.663.271Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.279.857 -1.201.183Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.469.764 -14.772.623Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.724.788 -10.448.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.739.198 26.551.965Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.588.137 37.238.798Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19.479.510 47.501.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.186.859 45.320.506YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.981.010 -7.209.789İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 3.701.617Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -23.981.010 -10.911.406FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.017.352 -59.800.111Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri58.686.417 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.616.650 -51.393.651Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-305.082 0Ödenen Faiz-12.747.333 -8.406.460YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.776.799 -21.689.394NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.776.799 -21.689.394DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.136.799 23.283.483DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.360.000 1.594.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.360.000 4.136.799Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar7 39.083.949 41.441.410İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,25 6.005.650 1.847.498İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 33.078.299 39.593.912Diğer Alacaklar8 493.065 2.468.684İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,25 62.000 76.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 431.065 2.392.300Peşin Ödenmiş Giderler9 34.271.007 30.058.970Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 0 0Diğer Dönen Varlıklar16 3.410.289 3.714.527ARA TOPLAM79.618.310 81.820.390TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR79.618.310 81.820.390DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 96.000 96.000Ticari Alacaklar7 26.301.961 23.876.862İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.301.961 23.876.862Stoklar11 55.679.928 39.210.164Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 860.218.674 836.237.664Maddi Duran Varlıklar179.901 221.554Kullanım Hakkı Varlıkları1.145.935 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.975 32.654Peşin Ödenmiş Giderler9 0 1.487.249Ertelenmiş Vergi Varlığı23 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR943.652.374 901.162.147TOPLAM VARLIKLAR1.023.270.684 982.982.537KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.980.143 72.249.265İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.980.143 72.249.265Banka Kredileri6 40.632.615 72.249.265Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 347.528 0Ticari Borçlar7 33.818.737 19.079.539İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,25 11.975.338 6.424.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 21.843.399 12.655.164Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 104.538 91.544Diğer Borçlar8 6.675.011 60.681.787İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,25 6.513.586 25.729.307İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 161.425 34.952.480Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.377.319 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.377.802 2.753.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 281.550 226.029Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.096.252 2.527.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 9.843.760 9.660.331ARA TOPLAM115.177.310 164.516.011TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.177.310 164.516.011UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar222.851.260 164.164.843İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar222.851.260 164.164.843Banka Kredileri6 222.002.118 164.164.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 849.142 0Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Diğer Borçlar8 26.943.099 803.776İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 26.943.099 803.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 91.180.485 94.078.294Uzun Vadeli Karşılıklar219.510 158.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 219.510 158.013Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 67.287.541 64.529.030TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER408.481.895 323.733.956TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER523.659.205 488.249.967ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar452.436.743 447.794.590Ödenmiş Sermaye18 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.652 -24.423Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.652 -24.423Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.652 -24.423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)50.762.593 46.189.987Yabancı Para Çevrim Farkları50.762.593 46.189.987Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.346.534 5.199.245Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları342.189.784 293.291.207Net Dönem Karı veya Zararı46.776 49.045.866Kontrol Gücü Olmayan Paylar47.174.736 46.937.980TOPLAM ÖZKAYNAKLAR499.611.479 494.732.570TOPLAM KAYNAKLAR1.023.270.684 982.982.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 67.640.948 70.651.427 22.723.850 27.940.583Satışların Maliyeti19 -27.968.249 -26.504.320 -8.131.082 -10.817.472TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.672.699 44.147.107 14.592.768 17.123.111BRÜT KAR (ZARAR)39.672.699 44.147.107 14.592.768 17.123.111Genel Yönetim Giderleri20 -5.191.624 -947.768 -299.121 1.860.171Pazarlama Giderleri20 -10.372.655 -10.533.372 -3.359.362 -5.712.598Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.405.800 1.846.258 617.625 1.117.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.503.632 -366.763 -644.483 68.769ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.010.588 34.145.462 10.907.427 14.456.965FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.010.588 34.145.462 10.907.427 14.456.965Finansman Gelirleri1.122.814 1.122.814Finansman Giderleri22 -14.647.185 -32.278.716 -2.983.176 -23.358.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.486.217 1.866.746 9.047.065 -8.901.829Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.202.685 -898.468 -1.082.688 614.290Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -2.202.685 -898.468 -1.082.688 614.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)283.532 968.278 7.964.377 -8.287.539DÖNEM KARI (ZARARI)283.532 968.278 7.964.377 -8.287.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar236.756 723.213 585.039 -1.286.338Ana Ortaklık Payları46.776 245.065 7.379.338 -7.001.201Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,00090000 0,00470000 0,14190000 -0,13460000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.771 -12.778 -7.568 -2.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.771 -12.778 -7.568 -2.760Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.572.606 33.671.010 -10.749.121 14.017.488Yabancı Para Çevrim Farkları4.572.606 33.671.010 -10.749.121 14.017.488DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.595.377 33.658.232 -10.756.689 14.014.728TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.878.909 34.626.510 -2.792.312 5.727.189Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar236.755 9.928.867 585.039 1.641.813Ana Ortaklık Payları4.642.154 24.697.643 -3.377.351 4.085.376http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798280BIST