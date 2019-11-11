***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319Transferler55.342.931 -55.342.931Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.778 -1.828.148 -1.840.926 0 -1.840.926Dönem Sonu Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 -35.634 5.199.245 273.300.222 -1.828.148 330.728.393 0 330.728.393Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228Transferler147.289 28.255.187 -28.402.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.771 -644.682 -621.911 0 -621.911Dönem Sonu Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 -1.652 5.346.534 301.555.409 -644.682 360.348.317 0 360.348.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.375.844 37.302.626Dönem Karı (Zararı)-644.682 -1.828.148Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-644.682 -1.828.148Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.229.183 15.408.163Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 29.811 204.775Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler982.099 -357.471Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.022.658 1.379.643Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 5.022.658 1.379.643Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.194.615 13.407.977Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 773.239Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 0 773.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.208.657 23.722.611Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.772.724 -26.684.034Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.943.813 387.711Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.469.764 -14.772.623Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.066.155 -10.448.146Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.891.011 8.173.542Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.384.405 19.564.798Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19.479.507 47.501.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler170.060 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)170.060 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.375.844 37.302.626YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.361.850 -33.133.304Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -80.858Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.361.850 -10.911.406Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -22.141.040FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.096.212 -4.733.575Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri24.690.745 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.266.793 -3.418.196Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-305.082 0Ödenen Faiz-5.022.658 -1.315.379YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-889.794 -564.253NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-889.794 -564.253DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.747.778 1.630.639DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.857.984 1.066.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.857.984 2.747.778Ticari Alacaklar37.681.261 33.120.732İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 6.357.327 2.954.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 31.323.934 30.166.434Diğer Alacaklar705.960 2.295.987İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,25 698.720 329.308İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.240 1.966.679Peşin Ödenmiş Giderler34.271.007 29.204.852Diğer Dönen Varlıklar3.157.433 3.511.219ARA TOPLAM77.673.645 70.880.568TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR77.673.645 70.880.568DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 49.310.693 49.310.693Ticari Alacaklar26.301.961 23.876.862İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 26.301.961 23.876.862Stoklar12 55.679.927 39.210.163Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 358.728.714 347.366.864Maddi Duran Varlıklar5.870 27.718Kullanım Hakkı Varlıkları11 879.474 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.203 30.294Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.203 30.294TOPLAM DURAN VARLIKLAR490.934.842 459.822.594TOPLAM VARLIKLAR568.608.487 530.703.162KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.479.628 10.080.220İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.479.628 10.080.220Banka Kredileri5 12.201.867 10.080.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 277.761 0Ticari Borçlar21.282.738 8.391.727İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 12.084.043 6.256.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.198.695 2.135.492Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar104.538 91.544Diğer Borçlar161.425 34.952.480İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 161.425 34.952.480Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 22.377.318 0Kısa Vadeli Karşılıklar359.535 226.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 281.550 226.029Sigortacılık Teknik Karşılıkları77.985 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler635.465 636.008ARA TOPLAM57.400.647 54.378.008TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.400.647 54.378.008UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32.516.430 20.314.843İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32.516.430 20.314.843Banka Kredileri5 31.878.831 20.314.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar637.599 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 0 0Diğer Borçlar26.943.100 803.776İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 26.943.100 803.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 91.180.483 94.078.294Uzun Vadeli Karşılıklar219.510 158.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 219.510 158.013TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER150.859.523 115.354.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER208.260.170 169.732.934ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar360.348.317 360.970.228Ödenmiş Sermaye17 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -1.652 -24.423Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 5.346.534 5.199.245Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 301.555.409 273.300.222Net Dönem Karı veya Zararı17 -644.682 28.402.476TOPLAM ÖZKAYNAKLAR360.348.317 360.970.228TOPLAM KAYNAKLAR568.608.487 530.703.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 21.159.774 18.744.584 7.299.254 6.521.121Satışların Maliyeti18 -3.431.187 -1.783.266 -912.340 -747.391TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.728.587 16.961.318 6.386.914 5.773.730BRÜT KAR (ZARAR)17.728.587 16.961.318 6.386.914 5.773.730Genel Yönetim Giderleri19 -3.317.770 -3.356.244 -1.108.293 -1.390.472Pazarlama Giderleri19 -4.319.287 -648.567 -157.886 -189.375Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.626.649 1.061.425 1.590.155 794.792Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.563.165 -264.377 -685.581 286.054ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.155.014 13.753.555 6.025.309 5.274.729FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.155.014 13.753.555 6.025.309 5.274.729Finansman Gelirleri1.122.814 1.122.814Finansman Giderleri22 -6.922.510 -15.581.703 -1.224.555 -9.969.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-644.682 -1.828.148 5.923.568 -4.694.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-644.682 -1.828.148 5.923.568 -4.694.910DÖNEM KARI (ZARARI)-644.682 -1.828.148 5.923.568 -4.694.910Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-644.682 -1.828.148 5.923.568 -4.694.910Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,01240000 -0,03520000 -0,00110000 -0,09030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.771 -12.778 -7.568 -2.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.771 -12.778 -7.568 -2.760Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.771 -12.778 -7.568 -2.760TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-621.911 -1.840.926 5.916.000 -4.697.670Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-621.911 -1.840.926 5.916.000 -4.697.670http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798281BIST