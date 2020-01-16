***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 15.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-341 sayılı yazısında, Şirketimizle ilgili kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığının ve varsa özel durumun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklanması talep edilmiştir.Şirketimiz dolaylı iştiraki olan Oswe Real Estate GMBH vasıtasıyla 2014 yılında yatırım yaptığı Almanya Frankfurt'ta bulunan 242.399 m2 arsa üzerinde 291.000 m2 kiralanabilir alana sahip depolama ve ofis amaçlı kullanılan binalardan oluşan taşınmazları portföyünde tutmaya ve bu taşınmazlarından kira geliri elde etmeye devam etmektedir. Şirketimiz söz konusu yatırımı uzun vadeli ve stratejik bir yatırım olarak görmektedir ve bugüne kadar hiçbir zaman bu yatırımın satılarak elden çıkarılmasına dair özel bir çaba içine girmemiştir. Buna karşılık aradan geçen süre içinde söz konusu taşınmazlarla ilgilenen pek çok firma Şirketimize ulaşarak satın alma teklifleri yapmıştır ve zaman zaman da yapmaya devam etmektedir. Şirketimiz bu tür tekliflerden ciddi gördüklerini yine de değerlendirmeye almakta ve teklif sahipleri ile görüşmeler yapmaktadır. Bu tür görüşmeler yapıldığına dair KAP' ta daha önce muhtelif tarihlerde özel durum açıklamaları yapılmıştır. Bu görüşme ve müzakerelerden bugüne kadar olumlu bir netice ortaya çıkmamıştır. Ancak halen söz konusu taşınmazlarla ilgilenen potansiyel alıcılardan görüşme ve müzakereleri devam edenler de mevcuttur.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813110BIST