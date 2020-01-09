***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40 maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak-31 Aralık 2019 Döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında:Şirketimizin portföyünde yer alan gayrimenkullerde 01 Ocak-31 Aralık 2019 dönemindeDeposite A5-A6 Blok AVM 10.500 m2,Deposite A7 Blok Sosyal Tesis 13.813 m2Çelik Özer Endüstri Merkezi 705 m2Çelik Törün Endüstri Merkezi 9.184 m2 olmak üzere,Toplam 34.202 m2 alan kiralanmış olup, bu kiralamalardan sonra son dönem aylık kira gelirimiz 2.671.000 TL seviyelerine ulaşmıştır.01 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde 25.657.861,00 TL olarak gerçekleşen kira gelirlerimiz 01 Ocak-31 Aralık 2019 döneminde %13,50' lik bir artışla yaklaşık 29.101.875,00 TL olarak gerçekleşmiştir.İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde inşaatı devam eden İş Modern Ambarlı projesinde01 Ocak-31 Aralık 2019döneminde imzalanan satış vaadi sözleşmelerinin toplam tutarı KDV Hariç yaklaşık 19.400.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810775BIST