GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.01.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                           Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40 maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca  01 Ocak-31 Aralık 2019 Döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında:
 
 
  Şirketimizin portföyünde  yer alan gayrimenkullerde 01 Ocak-31 Aralık 2019 döneminde  
Deposite A5-A6 Blok AVM         10.500 m2,
Deposite A7 Blok Sosyal Tesis 13.813 m2
Çelik Özer Endüstri Merkezi    705 m2
Çelik Törün Endüstri Merkezi 9.184 m2 olmak üzere,
 
Toplam 34.202 m2 alan kiralanmış olup, bu kiralamalardan sonra  son dönem aylık kira gelirimiz 2.671.000 TL seviyelerine ulaşmıştır.
 
01 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde 25.657.861,00 TL olarak gerçekleşen kira gelirlerimiz 01 Ocak-31 Aralık 2019 döneminde %13,50' lik bir artışla yaklaşık 29.101.875,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde inşaatı devam eden İş Modern Ambarlı projesinde
01 Ocak-31 Aralık 2019
döneminde imzalanan satış vaadi sözleşmelerinin toplam tutarı KDV Hariç yaklaşık 19.400.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810775


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05117.990
Değişim :  4,53% |  5.114,40
Açılış :  115.236  
Önceki Kapanış :  112.876  
En Yüksek
118.145 En Düşük
115.236
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODAS 2,58 877.384.646 % 20,00  
RYSAS 5,12 84.592.415 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.854.546 % 19,90  
KARTN 435,80 69.780.154 % 16,99  
CELHA 7,32 22.979.957 % 15,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6386 7,6769 % -1,15  
Frank 6,0146 6,0508 % -0,69  
Riyal 1,5610 1,5689 % -0,71  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.549 1.549 -11,25  
Altın Gr. 293 293 -4,20  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 -0,25  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,07  
B. Petrol 64,71 64,71 -0,73  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru