***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2019 10:05
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Hissedarlarımızdan Sn. Berrin Çelik Ercivelek şirketimizde sahibi olduğu 3.900.000 TL nominal bedelli 3.900.000 adet hissenin borsa dışı satışını gerçekleştirmiş olup,detayı aşağıda yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla...
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/12/2019 492.722 -492.722 3.900.000 3.407.278 % 7,5 % 7,5 % 6,5524 % 6,5524
24/12/2019 3.407.278 -3.407.278 3.407.278 0 % 6,5524 % 6,5524 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805090
BIST
11:14113.222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,25
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
11:145,9424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9307
11:146,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
11:14286,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,56
|Açılış
|: 286,44
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,08
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.287.790
|% 14,99
|
|RYSAS
|3,84
|6.202.338
|% 10,34
|
|QNBFB
|36,08
|30.422.425
|% 10,34
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|SEKUR
|5,58
|6.244.687
|% -3,63
|
|KLNMA
|45,80
|11.368.606
|% -3,42
|
|THYAO
|14,00
|185.665.935
|% 0,07
|
|TMSN
|7,08
|144.153.732
|% 6,63
|
|ISFIN
|3,48
|134.259.429
|% 2,05
|
|PETKM
|3,73
|111.092.242
|% -0,80
|
|ASELS
|19,62
|94.776.224
|% 0,05
|
|ALBRK
|1,44
|91.430.874
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,45
|64.642.514
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,14
|47.258.125
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,48
|134.259.429
|% 2,05
|
|IEYHO
|0,64
|20.046.777
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6866
|7,7252
|% 0,19
|
|Frank
|6,0314
|6,0677
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|