***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.349.849 -131.477 -4.980 2.198.437 5.540.627 -104.734 17.962.727 17.962.727Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-125.342 1 125.341 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-104.734 104.734 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)374.386 3.287 -2.566.451 -2.188.778 -2.188.778Dönem Karı (Zararı)-2.566.451 -2.566.451 -2.566.451Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)374.386 3.287 377.673 377.673Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.598.893 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -2.566.451 15.773.949 15.773.949Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009Diğer DüzeltmelerTransferler-3.474.128 3.474.128 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)116.044 116.044 116.044Dönem Karı (Zararı)116.044 116.044 116.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 116.044 14.540.053 14.540.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.297.474 -11.211.249Dönem Karı (Zararı)116.044 -2.566.451Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)116.044 -2.566.451Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler92.094 -262.857Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler59.132 60.214Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.237 132.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31.237 132.619Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler362.557 446.464Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler362.557 446.464Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-186.573 38.717İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-186.573 38.717Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-291.708 -612.235Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler117.449 -328.636İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.089.336 -8.288.109Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7.030.582 -4.495.035Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-266.435 -2.615.249İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-266.435 -2.615.249Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.356.608 -789.771İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.356.608 -789.771Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-42.778 -50.893Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.086.459 -785.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.086.459 -785.363Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-86.561 -54.513Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.897.595 502.715İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.897.595 502.715Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.297.474 -11.117.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -93.832YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.449 294.968Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -33.668Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -33.668Alınan Temettüler144.584 530.447Ödenen Faiz-765.642 -583.903Alınan Faiz503.609 382.092FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.180.025 -10.916.281NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.180.025 -10.916.281DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.112.920 13.975.854DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.292.945 3.059.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.292.945 8.112.920Finansal Yatırımlar7.a 4.091.833 11.122.415Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar7.a 4.091.833 11.122.415Ticari Alacaklar8.a 5.677.200 5.773.322İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 5.677.200 5.773.322Diğer Alacaklar9.a 3.159.340 802.732İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 3.159.340 802.732Peşin Ödenmiş Giderler10.a 87.311 44.533İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.a 87.311 44.533ARA TOPLAM23.308.629 25.855.922TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.308.629 25.855.922DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 897.412 710.840Maddi Duran Varlıklar13 7.905.815 7.964.946Binalar7.759.214 7.772.606Tesis, Makine ve Cihazlar47.211 67.827 71.175Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı29.c 1.017.763 726.055TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.980.701 9.561.552TOPLAM VARLIKLAR33.289.330 35.417.474KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.b 15.663.452 19.749.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 15.663.452 19.749.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.a 89.706 176.267Diğer Borçlar9.b 46.960 49.365İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 46.960 49.365Kısa Vadeli Karşılıklar22.b 446.682 410.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.b 446.682 410.116ARA TOPLAM16.246.800 20.385.659TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.246.800 20.385.659UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.900.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar31 1.900.000Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar1.900.000Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar22.c 602.477 607.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22.c 602.477 607.806Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.c 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.502.477 607.806TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.749.277 20.993.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.540.053 14.424.009Ödenmiş Sermaye23.a 3.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları115.005 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 7.023.460 7.023.460Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.028.440 7.028.440Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.b 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.e -128.190 -128.190Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar23.c -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.d 2.198.438 2.198.438Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı23.d 1.673.024 1.673.024Yasal Yedekler23.d 525.414 525.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.f 2.087.106 5.561.234Net Dönem Karı veya Zararı23.f 116.044 -3.474.128TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.540.053 14.424.009TOPLAM KAYNAKLAR33.289.330 35.417.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 57.925.903 67.738.534 13.516.164 23.033.149Satışların Maliyeti24.b -55.193.987 -66.349.883 -12.965.959 -23.192.508TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.731.916 1.388.651 550.205 -159.359Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)2.731.916 1.388.651 550.205 -159.359Genel Yönetim Giderleri25.a -3.676.479 -3.754.956 -1.174.294 -1.319.786Pazarlama Giderleri25.b -40.001 -59.477 -12.333 -18.818Araştırma ve Geliştirme Giderleri25.c -950 -1.593 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 1.378.322 3.185.722 480.583 1.964.318Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -706.974 -4.034.076 -40.754 -2.251.473ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-314.166 -3.275.729 -196.593 -1.785.118Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 213.962 337.571 0 192.876Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 186.573 -38.717 75.691 -161.364FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)86.369 -2.976.875 -120.902 -1.753.606Finansman Gelirleri28.a 503.609 382.092 186.950 180.502Finansman Giderleri28.b -765.642 -583.903 -140.168 -317.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-175.664 -3.178.686 -74.120 -1.890.833Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri291.708 612.235 140.995 377.200Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.b 291.708 612.235 140.995 377.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.044 -2.566.451 66.875 -1.513.633DÖNEM KARI (ZARARI)116.044 -2.566.451 66.875 -1.513.633Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları116.044 -2.566.451 66.875 -1.513.633Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 377.673 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 377.673 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 377.673 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 377.673 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)116.044 -2.188.778 66.875 -1.513.633Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları116.044 -2.188.778 66.875 -1.513.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795240BIST