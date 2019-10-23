***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.10.2019 10:43
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
OSMAN NECDET TÜRKAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 0.01
UFUK SİNAN DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0.01
YAŞAR SARIKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0.01
HAKAN SAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0.01
MEHMET ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Operasyon müdürü 0
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OSMAN NECDET TÜRKAY Yönetim Kurulu Başkanı
UFUK SİNAN DİNÇER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YAŞAR SARIKAYA Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN SAVAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ÖZCAN Operasyon Müdürü
Z.FEYZA TANYEL Yurtiçi Ser. Piy. Uz.
DOĞAN KAYA Bilgi İşlem Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ Hazine Müdürü
FATİH MARTI Müfettiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794328
BIST
10:5798.766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 879,62
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.637
10:575,7874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0210
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:576,4418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
10:57277,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 277,91
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|0,81
|3.471.447
|% 12,50
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,06
|3.690.718
|% 6,77
|
|CRDFA
|1,99
|2.798.806
|% 6,42
|
|TKURU
|12,30
|925.900
|% 5,76
|
|PRZMA
|3,90
|50.799
|% -6,92
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|GLBMD
|0,97
|24.935
|% -3,00
|
|SODSN
|7,35
|2.940
|% -2,00
|
|DOAS
|8,89
|126.243.715
|% 3,98
|
|PGSUS
|67,40
|68.853.891
|% -0,30
|
|HALKB
|5,42
|56.964.688
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,22
|42.702.138
|% 0,83
|
|VAKBN
|4,51
|36.339.200
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,22
|42.702.138
|% 0,83
|
|OSTIM
|1,27
|20.616.688
|% 1,60
|
|DOAS
|8,89
|126.243.715
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,40
|25.559.779
|% 2,56
|
|HALKB
|5,42
|56.964.688
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4284
|7,4657
|% -0,38
|
|Frank
|5,8262
|5,8613
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5389
|1,5466
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,23
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,22
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,43
|59,43
|-0,27
|