***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)OSMAN NECDET TÜRKAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 0.01UFUK SİNAN DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0.01YAŞAR SARIKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0.01HAKAN SAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0.01MEHMET ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Operasyon müdürü 0Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOSMAN NECDET TÜRKAY Yönetim Kurulu BaşkanıUFUK SİNAN DİNÇER Yönetim Kurulu Başkan VekiliYAŞAR SARIKAYA Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN SAVAŞ Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ÖZCAN Operasyon MüdürüZ.FEYZA TANYEL Yurtiçi Ser. Piy. Uz.DOĞAN KAYA Bilgi İşlem MüdürüHÜLYA ÜNLÜ Hazine MüdürüFATİH MARTI Müfettişhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794328BIST