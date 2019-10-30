***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.874.015 175.256 32.452.683 32.452.683Transferler21.301 153.955 -175.256 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.634 4.947.919 4.920.285 4.920.285Dönem Sonu Bakiyeler13.960.000 439.882 -219.912 1.197.109 17.047.970 4.947.919 37.372.968 37.372.968Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446Transferler4.825.325 -4.825.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.659 83.544 29.885 29.885Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi2.452.443 -2.144.146 308.297 308.297Dönem Sonu Bakiyeler13.960.000 2.892.325 -268.499 1.197.109 19.729.149 83.544 37.593.628 37.593.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.491.985 18.356.062Dönem Karı (Zararı)83.544 4.947.919Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)83.544 4.947.919Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.066.636 2.093.210Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 550.853 594.728Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18 118.732 91.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 118.732 91.077Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 88.754 1.407.405Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler308.297İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.356.310 9.769.023Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.821.444 17.358.327İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.055 1.029.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.820.389 16.328.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.8.11.12 -5.009.410 -1.788.655İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.481.965 3.215.033İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.472.555 -5.003.688Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 15.482.167 -6.087.105İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-743.498 3.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.225.665 -6.090.471Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.8.11.12 -7.623 286.456İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.623 286.456Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.206.130 16.810.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-56.564 -92.319Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -1.371.649 -88.868Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 15.142.358 1.727.097YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.931 -137.788Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.412Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.412Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9.10 -28.343 -137.788Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.343 -29.788Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-108.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.635.830 -10.034.613Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 13.635.830 -10.034.613YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.135.914 8.183.661NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.135.914 8.183.661DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.186.090 1.886.173DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.322.004 10.069.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.322.004 4.186.090Finansal Yatırımlar5 40.702.314 55.844.671Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar40.702.314 55.844.671Ticari Alacaklar6 67.855.726 38.034.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 1.055 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 67.854.671 38.034.282Diğer Alacaklar7 16.347.462 10.206.696İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 12.132.449 5.650.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.215.013 4.556.212Peşin Ödenmiş Giderler8 191.159 177.557Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 223.886 1.400.944Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar12 24.866 0ARA TOPLAM138.667.417 109.850.240TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR138.667.417 109.850.240DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 38.498 38.499Diğer Alacaklar7 222.975 215.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 222.975 215.741Maddi Duran Varlıklar9 6.383.276 6.839.067Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 125.378 212.509Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 125.378 212.509Ertelenmiş Vergi Varlığı47.153TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.770.127 7.352.969TOPLAM VARLIKLAR145.437.544 117.203.209KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 86.218.271 72.582.441Ticari Borçlar6 20.497.010 5.014.843İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 183.750 927.248İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 20.313.260 4.087.595Diğer Borçlar7 129.271 2.871İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 129.271 2.871Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.371.649Kısa Vadeli Karşılıklar15 106.450 113.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 99.998 57.870Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.452 55.989Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 342.614 427.100ARA TOPLAM107.293.616 79.512.763TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.293.616 79.512.763UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar15 523.833 435.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 523.833 435.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 26.467TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER550.300 435.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER107.843.916 79.947.763ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.593.628 37.255.446Ödenmiş Sermaye16 13.960.000 13.960.000Sermaye Düzeltme Farkları16 2.892.325 439.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -268.499 -214.840Diğer Kazançlar (Kayıplar)16 -268.499 -214.840Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 19.729.149 17.047.970Net Dönem Karı veya Zararı16 83.544 4.825.325TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.593.628 37.255.446TOPLAM KAYNAKLAR145.437.544 117.203.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 359.115.182 155.755.631 140.770.483 40.473.036Satışların Maliyeti17 -343.458.866 -143.927.607 -131.550.109 -38.757.717TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.656.316 11.828.024 9.220.374 1.715.319BRÜT KAR (ZARAR)15.656.316 11.828.024 9.220.374 1.715.319Genel Yönetim Giderleri18 -5.721.529 -5.076.830 -1.821.239 -1.710.095Pazarlama Giderleri18 -545.488 -492.932 -204.926 -199.955Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 422.197 179.685 167.885 2.547Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -19.725 0 -1.014 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.791.771 6.437.947 7.361.080 -192.184FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.791.771 6.437.947 7.361.080 -192.184Finansman Gelirleri21 14.127.878 21.179.003 1.446.761 13.264.022Finansman Giderleri21 -23.747.351 -21.261.626 -8.065.637 -11.297.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)172.298 6.355.324 742.204 1.774.746Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-88.754 -1.407.405 -105.713 -399.715Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 -1.392.721 0 -403.639Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -88.754 -14.684 -105.713 3.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)83.544 4.947.919 636.491 1.375.031DÖNEM KARI (ZARARI)83.544 4.947.919 636.491 1.375.031Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları83.544 4.947.919 636.491 1.375.031Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-53.659 -27.634 -100.053 -9.609Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-68.793 -35.428 -128.272 -12.319Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.134 7.794 28.219 2.710Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.134 7.794 28.219 2.710Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-53.659 -27.634 -100.053 -9.609TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.885 4.920.285 536.438 1.365.422Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları29.885 4.920.285 536.438 1.365.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795442BIST