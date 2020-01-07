***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Özel Sektör Tahvili İtfa ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 71.985.403İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.01.2020Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,59Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTERA12015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 11.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 11.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 12.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,89079Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.01.2020Kayıt Tarihi 06.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.01.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 179 gün vadeli planlanan 30.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 16.07.2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFTERA12015 ISIN kod tanımlı nominal 30.000.000 TL tutarındaki özel sektör tahvilinin itfası olan, 30.000.000 TL anapara ödemesi bugün itibariyle gerçekleşmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808109BIST