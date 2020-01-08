***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTERA72019 ISIN Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 71.985.403İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.07.2020Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTERA72019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 0,93609Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.07.2020Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler178 gün vadeli planlanan 35.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 09.01.2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808772BIST