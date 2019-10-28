***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.10.2019 13:42
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795244
BIST
16:3698.854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -984,16
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
16:365,7367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7204
16:366,3759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
16:36275,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,24
|Açılış
|: 275,73
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,86
|39.968.619
|% 16,26
|
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|DITAS
|7,97
|8.776.656
|% 12,25
|
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|KLNMA
|46,06
|92.814.205
|% -7,97
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,12
|7.652.221
|% -6,15
|
|THYAO
|11,62
|691.562.160
|% -1,86
|
|ISFIN
|2,56
|598.294.089
|% -5,54
|
|GARAN
|9,26
|463.140.487
|% -2,22
|
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|
|AKBNK
|6,95
|262.952.677
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,56
|598.294.089
|% -5,54
|
|IHLGM
|0,72
|101.931.280
|% -5,26
|
|THYAO
|11,62
|691.562.160
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,20
|69.458.743
|% -1,64
|
|KRDMD
|2,18
|118.127.925
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% 0,23
|
|Frank
|5,7643
|5,7990
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5275
|1,5351
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,41
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.852
|4,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|6,23
|
|Yarım
|879
|902
|3,01
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,47
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:50DZGYO
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 204, 207 adet işlem
-
16:49XU100
Endeks 98, 785 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 06 altında . İşlem hacmi 5, 565.00 milyon TL de
-
16:48DENIZ
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 050 adet işlem
-
16:46KLNMA
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 864, 082 adet işlem
-
16:45KLNMA
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 47.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 083 adet işlem