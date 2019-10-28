***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -19.920 137.471 829.205 2.946.756 2.946.756Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler152.587 676.618 -829.205 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)616.633 616.633 616.633Dönem Karı (Zararı)616.633 616.633 616.633Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-771.501 -771.501 -771.501Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -19.920 152.587 42.588 616.633 2.791.888 2.791.888Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355Diğer Düzeltmeler-1 -1 -1Transferler500.000 33.953 134.147 -668.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)746.291 746.291 746.291Dönem Karı (Zararı)746.291 746.291 746.291Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 176.734 746.291 3.589.645 3.589.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-526.682 -1.472.610Dönem Karı (Zararı)746.291 616.633Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)746.291 616.633Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-637.688 -841.775Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.358 25.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.358 25.105Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler87.570 25.242Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-742.616 -892.122İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-580.102 -1.149.608Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-261.784 -1.265.107Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-241.307 156.422İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-241.307 156.422Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-58.609 -27.177Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-213 -275İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-213 -275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-17.363 -17.128Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-826 3.657İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-826 3.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-471.499 -1.374.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.869Vergi İadeleri (Ödemeleri)-55.183 -89.991YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI742.616 120.621Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler371.613 652.911Ödenen Faiz-972 239.211Alınan Faiz371.975 -771.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)215.934 -1.351.989NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)215.934 -1.351.989DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.720.915 2.590.996DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.936.849 1.239.007Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.936.849 1.720.915Finansal Yatırımlar7 1.348.172 1.086.388Ticari Alacaklar367.282 125.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 114.979 125.975İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 252.303 0Peşin Ödenmiş Giderler10.a 64.095 5.486İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.a 64.095 5.486Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28.a 51.422 60.866ARA TOPLAM3.767.820 2.999.630TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.767.820 2.999.630DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi Varlığı28.e 30.809 27.023TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.809 27.023TOPLAM VARLIKLAR3.798.629 3.026.653KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.b 2.478 2.691İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 2.478 2.691Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 28.512 45.875Diğer Borçlar9.b 9.639 10.465İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 9.639 10.465Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28.b 26.730 0Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 64.655 58.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 64.655 58.080ARA TOPLAM132.014 117.111TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.014 117.111UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar21.c 76.970 66.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 76.970 66.187TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.970 66.187TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER208.984 183.298ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.589.645 2.843.355Ödenmiş Sermaye22.a 2.500.000 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.d -19.920 -19.920Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.d -19.920 -19.920Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.d -19.920 -19.920Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.c 186.540 152.587Yasal Yedekler22.c 186.540 152.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.e 176.734 42.588Net Dönem Karı veya Zararı22.e 746.291 668.100TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.589.645 2.843.355TOPLAM KAYNAKLAR3.798.629 3.026.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23.a 8.253.324 11.784.304 1.814.258 2.160.327Satışların Maliyeti23.b -7.224.632 -11.086.177 -1.460.282 -1.792.847TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.028.692 698.127 353.976 367.480Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.028.692 698.127 353.976 367.480Genel Yönetim Giderleri24.a -990.802 -748.450 -313.036 -246.651Araştırma ve Geliştirme Giderleri24.b 0 -52.019 0 -5.579Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.a 73.057 7.870 -7.959 1Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25.b -19.701 -155.775 -6.391 -54.643ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.246 -250.247 26.590 60.608Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 371.613 652.911 0 34.527FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)462.859 402.664 26.590 95.135Finansman Gelirleri27.a 371.975 239.211 162.023 71.102Finansman Giderleri27.b -972 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)833.862 641.875 188.613 166.237Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-87.571 -25.242 -38.434 -40.189Dönem Vergi (Gideri) Geliri28.d -91.357 -30.624 -38.826 -30.624Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28.d 3.786 5.382 392 -9.565SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)746.291 616.633 150.179 126.048DÖNEM KARI (ZARARI)746.291 616.633 150.179 126.048Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları746.291 616.633 150.179 126.048Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)746.291 616.633 150.179 126.048Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları746.291 616.633 150.179 126.048http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795242BIST