***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri892,74 % 0,00406473Bağımsız Denetim Ücreti3.003 % 0,01367295Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri19.346,96 % 0,0880886Fon Yönetim Ücreti491.665,52 % 2,23860127Hisse Senedi Komisyonu3.447,52 % 0,0156969Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu840,87 % 0,00382856Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00381003Türev Araçlar Komisyonu1.406,83 % 0,00640543Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler19.275,64 % 0,08776388TOPLAM GİDERLER540.715,88 % 2,46193237DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.963.068,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790747BIST