***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri333,56 % 0,00179132Bağımsız Denetim Ücreti3.003 % 0,01612708Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri16.749,22 % 0,08994872Fon Yönetim Ücreti411.763,19 % 2,21130138Hisse Senedi Komisyonu3.079,92 % 0,01654017Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu459,21 % 0,00246611Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00449389Türev Araçlar Komisyonu2.351,36 % 0,01262756Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler13.270,41 % 0,07126639TOPLAM GİDERLER451.846,67 % 2,42656261DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.620.853,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790748BIST