***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:24
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
333,56 % 0,00179132
Bağımsız Denetim Ücreti
3.003 % 0,01612708
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
16.749,22 % 0,08994872
Fon Yönetim Ücreti
411.763,19 % 2,21130138
Hisse Senedi Komisyonu
3.079,92 % 0,01654017
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
459,21 % 0,00246611
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00449389
Türev Araçlar Komisyonu
2.351,36 % 0,01262756
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
13.270,41 % 0,07126639
TOPLAM GİDERLER
451.846,67 % 2,42656261
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.620.853,52 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790748
BIST
13:16104.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.263,85
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:165,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0426
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:166,3037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:16277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,47
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10