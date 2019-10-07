***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:24
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
333,56 % 0,02386019
Bağımsız Denetim Ücreti
3.003 % 0,21481038
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
1.482,66 % 0,10605753
Fon Yönetim Ücreti
19.082,36 % 1,36499798
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
180,11 % 0,01288362
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
899,56 % 0,06434726
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,05985792
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
509,13 % 0,03641905
TOPLAM GİDERLER
26.327,18 % 1,88323391
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.397.977,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790749
BIST
13:14104.745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.281,50
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:145,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0431
|Açılış
|: 5,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:146,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0441
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:14277,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 277,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10