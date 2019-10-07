***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri333,56 % 0,02386019Bağımsız Denetim Ücreti3.003 % 0,21481038Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri1.482,66 % 0,10605753Fon Yönetim Ücreti19.082,36 % 1,36499798Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu180,11 % 0,01288362Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu899,56 % 0,06434726Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,05985792Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler509,13 % 0,03641905TOPLAM GİDERLER26.327,18 % 1,88323391DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.397.977,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790749BIST