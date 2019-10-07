***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:24
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
333,56 % 0,00201846
Bağımsız Denetim Ücreti
3.003 % 0,01817199
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
24.965,89 % 0,15107552
Fon Yönetim Ücreti
90.228,98 % 0,54600058
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00506371
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
5.505,2 % 0,03331349
TOPLAM GİDERLER
124.873,43 % 0,75564376
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.525.436,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790750
BIST
13:07104.848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.384,17
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:075,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0428
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:076,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0426
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:07277,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 277,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10