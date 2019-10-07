***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:24
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.493,01 % 2,44074893
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
59,6 % 0,0583506
Fon Yönetim Ücreti
925,42 % 0,90602038
Hisse Senedi Komisyonu
33,27 % 0,03257256
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8,66 % 0,00847846
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
314,9 % 0,30829874
Türev Araçlar Komisyonu
13:16104.712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.248,26
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:165,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0426
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:166,3037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:16277,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,51
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10