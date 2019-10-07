***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti2.493,01 % 2,44074893Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri59,6 % 0,0583506Fon Yönetim Ücreti925,42 % 0,90602038Hisse Senedi Komisyonu33,27 % 0,03257256Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8,66 % 0,00847846Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar314,9 % 0,30829874Türev Araçlar Komisyonu