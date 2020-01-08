***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri3.798,31 % 0,00906334Bağımsız Denetim Ücreti8.023,94 % 0,01914632Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri48.465,95 % 0,11564702Fon Yönetim Ücreti1.247.708,12 % 2,97721856Hisse Senedi Komisyonu8.737,26 % 0,02084841Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.006,38 % 0,00478752Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.111,4 % 0,00503812Türev Araçlar Komisyonu5.021,5 % 0,01198205Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler45.373,07 % 0,10826694TOPLAM GİDERLER1.371.245,93 % 3,27199829DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.908.516,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809573BIST