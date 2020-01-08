***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri1.576,6 % 0,11686189Bağımsız Denetim Ücreti4.011,97 % 0,29737815Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri1.907,19 % 0,14136612Fon Yönetim Ücreti24.621,31 % 1,82499859Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu300,05 % 0,02224052Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.188,89 % 0,08812377Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,07825136Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler1.190,11 % 0,0882142TOPLAM GİDERLER35.851,82 % 2,65743459DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.349.113,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809574BIST