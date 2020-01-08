***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri1.403,41 % 1,39614655Bağımsız Denetim Ücreti4.012,07 % 3,99130523Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri94,24 % 0,09375225Fon Yönetim Ücreti1.465,62 % 1,45803458Hisse Senedi Komisyonu33,27 % 0,03309781Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8,66 % 0,00861518Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar533,8 % 0,53103728Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler829,48 % 0,82518696TOPLAM GİDERLER8.380,55 % 8,33717584DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.520,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809576BIST