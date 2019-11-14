***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.14260 sayılı yazısı ile Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ‘nun Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiş olup, birleşme işlemi 16/12/2019tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798903BIST