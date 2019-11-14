***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.11.2019 15:13
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.14260 sayılı yazısı ile Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ‘nun Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiş olup, b
irleşme işlemi 16/12/2019
tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798903
BIST
15:12103.989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -839,43
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:125,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0196
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:126,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:12271,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,64
|Açılış
|: 271,74
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,62
|96.111.199
|% 16,96
|
|KLNMA
|38,56
|16.452.695
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,37
|8.012.921
|% 14,49
|
|PINSU
|2,25
|21.450.338
|% 10,29
|
|FLAP
|3,38
|83.837.978
|% 9,03
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|METRO
|2,64
|79.252.328
|% -8,33
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,85
|18.836.933
|% -6,56
|
|SMART
|3,24
|16.433.827
|% -6,09
|
|THYAO
|13,67
|2.390.506.372
|% -0,15
|
|ASELS
|19,05
|370.466.363
|% -1,19
|
|PGSUS
|75,25
|328.478.092
|% -0,99
|
|GARAN
|9,80
|324.997.837
|% -1,51
|
|HALKB
|5,77
|264.645.672
|% -2,86
|
|THYAO
|13,67
|2.390.506.372
|% -0,15
|
|KRDMD
|2,32
|234.407.631
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,72
|186.346.036
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,29
|84.368.204
|% -0,77
|
|PETKM
|3,66
|217.474.941
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3683
|7,4052
|% 0,19
|
|Frank
|5,7974
|5,8323
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,81
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,89
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|8,50
|
|Yarım
|869
|891
|4,11
|
|Çeyrek
|436
|446
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,75
|