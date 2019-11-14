***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarStrateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun, Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.14260 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup, söz konusu izin doğrultusunda Fon izahnamesinin 1.1 maddesi değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798904BIST