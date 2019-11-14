***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.11.2019 15:13
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun, Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Fon) bünyesinde birleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.14260 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup, söz konusu izin doğrultusunda Fon izahnamesinin Giriş bölümü ve (2.3.) nolu maddesi değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798905
BIST
15:12103.989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -839,43
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:125,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0196
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:126,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:12271,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,64
|Açılış
|: 271,74
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,62
|96.111.199
|% 16,96
|
|KLNMA
|38,56
|16.452.695
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,37
|8.012.921
|% 14,49
|
|PINSU
|2,25
|21.450.338
|% 10,29
|
|FLAP
|3,38
|83.837.978
|% 9,03
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|METRO
|2,64
|79.252.328
|% -8,33
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,85
|18.836.933
|% -6,56
|
|SMART
|3,24
|16.433.827
|% -6,09
|
|THYAO
|13,67
|2.390.506.372
|% -0,15
|
|ASELS
|19,05
|370.466.363
|% -1,19
|
|PGSUS
|75,25
|328.478.092
|% -0,99
|
|GARAN
|9,80
|324.997.837
|% -1,51
|
|HALKB
|5,77
|264.645.672
|% -2,86
|
|THYAO
|13,67
|2.390.506.372
|% -0,15
|
|KRDMD
|2,32
|234.407.631
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,72
|186.346.036
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,29
|84.368.204
|% -0,77
|
|PETKM
|3,66
|217.474.941
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3683
|7,4052
|% 0,19
|
|Frank
|5,7974
|5,8323
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,81
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,89
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|8,50
|
|Yarım
|869
|891
|4,11
|
|Çeyrek
|436
|446
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,75
|