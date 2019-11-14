***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.11.2019 15:13
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798906
BIST
15:12103.989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -839,43
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:125,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0196
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:126,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:12271,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,64
|Açılış
|: 271,74
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,62
|96.111.199
|% 16,96
|
|KLNMA
|38,56
|16.452.695
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,37
|8.012.921
|% 14,49
|
|PINSU
|2,25
|21.450.338
|% 10,29
|
|FLAP
|3,38
|83.837.978
|% 9,03
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|METRO
|2,64
|79.252.328
|% -8,33
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,85
|18.836.933
|% -6,56
|
|SMART
|3,24
|16.433.827
|% -6,09
|
|THYAO
|13,67
|2.390.506.372
|% -0,15
|
|ASELS
|19,05
|370.466.363
|% -1,19
|
|PGSUS
|75,25
|328.478.092
|% -0,99
|
|GARAN
|9,80
|324.997.837
|% -1,51
|
|HALKB
|5,77
|264.645.672
|% -2,86
|
|THYAO
|13,67
|2.390.506.372
|% -0,15
|
|KRDMD
|2,32
|234.407.631
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,72
|186.346.036
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,29
|84.368.204
|% -0,77
|
|PETKM
|3,66
|217.474.941
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3683
|7,4052
|% 0,19
|
|Frank
|5,7974
|5,8323
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,81
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,89
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|8,50
|
|Yarım
|869
|891
|4,11
|
|Çeyrek
|436
|446
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,75
|