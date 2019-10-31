***SUB* *IBR* *AED* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
31.10.2019 16:55
***SUB******IBR******AED******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın İletişim Yetkilileri,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 31.10.2019 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri Merkezi Kaydi Sistem'de (MKS) itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilecektir. Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Portföy Yönetim Şirketi
FON KODU
FON ÜNVANI
FON ISIN
KARŞILIK AYRILAN TARİH
ÖDEME KATSAYISI
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
AED
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYATAM00010
10.12.2018
0,001017052014
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
IBG
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON
TRYISMD00266
8.08.2017
0,000119600707
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
IBR
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
TRYISMD00274
8.08.2017
0,000100158583
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
SUB
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYDUUM00028
7.12.2018
0,000889935884
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795861
BIST