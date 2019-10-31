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***SUB* *IBR* *AED* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

31.10.2019 16:55
GÜNCEL HABERLER

***SUB******IBR******AED******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

   Sayın İletişim Yetkilileri,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 31.10.2019 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri Merkezi Kaydi Sistem'de (MKS) itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilecektir. Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
    Portföy Yönetim Şirketi
    FON KODU
    FON ÜNVANI
    FON ISIN
    KARŞILIK AYRILAN TARİH
    ÖDEME KATSAYISI

    Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
    AED
    ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
    TRYATAM00010
    10.12.2018
    0,001017052014

    Azimut Portföy Yönetimi  A.Ş.
    IBG
    AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ  A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON
    TRYISMD00266
    8.08.2017
    0,000119600707

    Azimut Portföy Yönetimi  A.Ş.
    IBR
    AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ  A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
    TRYISMD00274
    8.08.2017
    0,000100158583

    Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. 
    SUB
    ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
    TRYDUUM00028
    7.12.2018
    0,000889935884





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795861


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INFO 5,50 1.375 % 12,94  
BOYP 15,98 5.288.490 % 12,54  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3765 7,4135 % 0,63  
Frank 5,7663 5,8010 % 0,50  
Riyal 1,5206 1,5282 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 15,95  
Altın Gr. 278 278 3,92  
Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,19  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,05  
B. Petrol 59,49 59,49 -0,75  
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