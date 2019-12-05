***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar125.000.000 TL tutarında, halka arzedilmeksiniz nitelikli yatırımcıya ihraç edilmek üzere, SPK'ya ihraç tavanı başvurusunda bulunulmuştur. Başvuru belgeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802061BIST