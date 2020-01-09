***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









oların yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veta tahsisli satışına ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/12/2019 tarih 76/1662 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810624BIST