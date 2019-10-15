***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.10.2019 tarihli ve 2019/17 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı'yla 125.000.000- TL (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası)'na kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793282BIST