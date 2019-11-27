***TAC* *PAPIL* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
27.11.2019 15:18
***TAC******PAPIL******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim A.Ş. (PAPIL) Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800618
BIST
15:44106.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 176,40
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
15:445,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
15:446,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
15:44270,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,76
|Açılış
|: 270,12
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|12,81
|125.500.858
|% 18,72
|
|UNYEC
|3,87
|32.916.224
|% 14,84
|
|SANFM
|2,64
|5.426.106
|% 10,46
|
|AFYON
|5,25
|123.175.685
|% 10,06
|
|EGCYH
|0,11
|12.226
|% 10,00
|
|VAKFN
|2,52
|22.850.248
|% -7,01
|
|IHEVA
|2,13
|293.768
|% -6,99
|
|DIRIT
|1,09
|7.872.882
|% -6,03
|
|INTEM
|8,35
|22.745.796
|% -5,65
|
|MTRYO
|2,55
|722.722
|% -4,49
|
|THYAO
|13,67
|1.173.451.732
|% -0,51
|
|SISE
|4,91
|259.537.317
|% 1,24
|
|GARAN
|10,05
|191.200.010
|% 0,40
|
|ASELS
|18,75
|181.646.844
|% -0,48
|
|TUPRS
|122,50
|169.473.687
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,48
|129.852.813
|% 0,00
|
|THYAO
|13,67
|1.173.451.732
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,36
|158.020.735
|% 1,36
|
|KARSN
|1,42
|77.529.731
|% 2,90
|
|SISE
|4,91
|259.537.317
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4004
|7,4376
|% 0,16
|
|Frank
|5,7508
|5,7854
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,51
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,49
|
|Yarım
|862
|884
|2,66
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,20
|
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