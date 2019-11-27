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***TAC* *PAPIL* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

27.11.2019 15:18
GÜNCEL HABERLER



***TAC******PAPIL******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim A.Ş. (PAPIL)  Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800618


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Yarım 862 884 2,66  
Çeyrek 432 442 1,33  
Gümüş.Ons 17,02 17,05 -0,07  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 -0,01  
B. Petrol 63,41 63,41 0,20  
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