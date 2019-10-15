***TAC* *TCRYT* *LIDFA*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
15.10.2019 18:26
***TAC******TCRYT******LIDFA*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
TAC
Dönem
01.10.2019 - 15.10.2019
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Lider Faktoring A.Ş. ile ilgili olarak 01.10.2019 -15.10.2019 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793378
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En Düşük
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