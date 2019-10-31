***TAC* *TCRYT* *LIDFA*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***TAC******TCRYT******LIDFA*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [LIDFA]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduTACDönem16.10.2019 - 31.10.2019AçıklamalarLikidite sağlayıcısı olduğumuz Lider Faktoring A.Ş. ile ilgili olarak 16.10.2019 -31.10.2019 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795940BIST