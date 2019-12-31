***TAC* *TCRYT* *LIDFA*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAC******TCRYT******LIDFA*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [LIDFA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul pazar ve pazar gruplarındaki değişiklik neticesinde likidite sağlayıcılığı hizmeti verdiğimiz LİDER FAKTORİNG A.Ş. (LIDFA) paylarının 02.01.2020 tarihi itibariylelikidite sağlayıcılık hizmeti alma zorunluluğu kalmamıştır. Bu nedenlelikidite sağlayıcılık hizmetine ilişkin sözleşme karşılıklı mutabakatla sonlandırılmıştır. Bu tarihten itibaren LIDFA payları için likidite sağlayıcılık hizmeti yürütülmeyecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806152BIST