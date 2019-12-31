***TAC* *TCRYT* *LIDFA*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 15:44
***TAC******TCRYT******LIDFA*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul pazar ve pazar gruplarındaki değişiklik neticesinde likidite sağlayıcılığı hizmeti verdiğimiz LİDER FAKTORİNG A.Ş. (LIDFA) paylarının 02.01.2020 tarihi itibariyle
likidite sağlayıcılık hizmeti alma zorunluluğu kalmamıştır. Bu nedenle
likidite sağlayıcılık hizmetine ilişkin sözleşme karşılıklı mutabakatla sonlandırılmıştır. Bu tarihten itibaren LIDFA payları için likidite sağlayıcılık hizmeti yürütülmeyecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806152
BIST
16:08114.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 78,95
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:085,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
16:086,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:08290,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,26
|Açılış
|: 290,99
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.996.742
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,10
|19.378.794
|% 13,96
|
|IHEVA
|3,06
|4.097.307
|% 13,33
|
|KLMSN
|20,66
|81.275.524
|% 12,22
|
|KLGYO
|3,79
|158.380.144
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,86
|19.999.806
|% -8,87
|
|THYAO
|14,43
|1.020.870.528
|% 0,84
|
|ASELS
|20,96
|654.874.192
|% 2,34
|
|PETKM
|3,79
|478.883.818
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,74
|319.549.663
|% 0,00
|
|HALKB
|5,96
|297.073.032
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,74
|319.549.663
|% 0,00
|
|PETKM
|3,79
|478.883.818
|% 1,34
|
|ODAS
|2,09
|244.621.128
|% 5,03
|
|IHLGM
|1,23
|133.441.696
|% 0,82
|
|IHYAY
|1,05
|115.736.619
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8281
|7,8673
|% 0,74
|
|Frank
|6,1341
|6,1711
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,23
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,26
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.917
|1.965
|9,81
|
|Yarım
|927
|951
|4,75
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|-0,48
|
Seans Raporu
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16:22ODAS
Yüzde 5.03 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 770, 928 adet işlem
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16:20ADANA
Yüzde 6.02 oranında artışla 9.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 032, 276 adet işlem
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16:19YGYO
Yüzde 8.20 oranında artışla 0.66 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 522, 520 adet işlem
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16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, TCELL
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16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 48 artarak (% 0.00 ) 109, 085