***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.137.840 19.474.842 7.460.354 33.624.772 6.262.569 163.345.600 50.577 163.396.177Transferler0 0 148.469 6.114.100 -6.262.569 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)155.642 2.089.152 0 0 -1.416.559 828.235 -5.783 822.452Kar Payları0 0 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -982.198 21.563.994 7.608.823 37.738.872 -1.416.559 162.173.835 44.794 162.218.629Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408Transferler0 0 0 -3.303.610 3.303.610 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-660.491 25.096.533 0 0 766.477 25.202.519 10.990 25.213.509Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -2.227.748 72.405.844 7.608.823 34.435.262 766.477 210.649.561 49.356 210.698.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.054.522 990.626Dönem Karı (Zararı)777.467 -1.416.559Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.269.582 -7.961.135Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.327.931 -2.028.453Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler142.554 274.167Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 455.707 373.161Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -313.153 -98.994Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-2.949.940Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler544 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-456.025 -992.276Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 456.569 992.276Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -3.906.750 -857.567Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15 -833.861 -2.399.342İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-61.423.716 10.065.249Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.294.280 -115.068.518Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.740.416 9.064.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)15.937.232 -12.553.526İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-106.677.648 21.618.406Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.164.075 11.764.026İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.550 -6.071İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.167.625 11.770.097Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.446.709 -57.789.229İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.340 -1.314.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.389.369 -56.474.284Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)12.893.106 165.456.109Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -194.308 -149.614Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler868.631 1.307.323İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)868.631 1.307.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.155.793 -4.519.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.155.793 -4.519.728Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-61.915.831 687.555Ödenen Temettüler-2.000.000Alınan Temettüler19 6.484.723 2.949.940Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -623.414 -646.869YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.977.512 -3.008.604Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri422 127.032Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri422 127.032Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.977.934 -3.135.636Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -466.927 -2.464.381Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.511.007 -671.255FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.292.247 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri63.292.247İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri63.292.247YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 4.260.213 -2.017.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 4.260.213 -2.017.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.673.446 9.699.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.933.659 7.681.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 54.364.040 33.277.014Finansal Yatırımlar144.984.461 134.907.809Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar144.984.461 134.907.809Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 144.984.461 134.907.809Ticari Alacaklar224.992.882 132.605.621İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,23 17.196.181 1.258.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 207.796.701 131.346.672Diğer Alacaklar5.459.012 12.374.127İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 42.415 45.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.416.597 12.328.162Peşin Ödenmiş Giderler1.221.424 604.221İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.221.424 604.221Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14,21 623.414 857.641Diğer Dönen Varlıklar117.962 910.670İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar117.962 910.670ARA TOPLAM431.763.195 315.537.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR431.763.195 315.537.103DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar123.150.132 110.424.532Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 123.150.132 110.424.532Diğer Alacaklar8.830.213 6.079.172İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar50.000 50.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.780.213 6.029.172Maddi Duran Varlıklar8 23.442.399 24.214.446Binalar18.008.056 18.585.040Tesis, Makine ve Cihazlar2.739.981 2.900.254Taşıtlar29.362 38.886Mobilya ve Demirbaşlar30.575 38.466Özel Maliyetler2.634.425 2.651.800Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.019.630Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.823.548 2.397.274Bilgisayar Yazılımları9 3.823.548 2.397.274Peşin Ödenmiş Giderler85.813 466.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler85.813 466.649TOPLAM DURAN VARLIKLAR160.351.735 143.582.073TOPLAM VARLIKLAR592.114.930 459.119.176KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar236.920.994 156.827.979İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 236.920.994 156.827.979Banka Kredileri125.590.200 110.505.511Kiralama İşlemlerinden Borçlar692.519İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları109.614.715 46.322.468Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.023.560Ticari Borçlar122.621.396 91.174.686İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 61.726 4.386İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 122.559.670 91.170.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar84.427 67.704Diğer Borçlar2.561.526 2.891.621İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.561.526 2.891.621Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)833.861 3.187.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 833.861 3.187.144Kısa Vadeli Karşılıklar1.737.928 1.947.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 725.861 611.128Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.012.067 1.336.630Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.774 9.555İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.774 9.555ARA TOPLAM364.769.906 256.106.447TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER364.769.906 256.106.447UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.421.370 5.329.032İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.421.370 5.329.032Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.421.370 5.329.032Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.272.480 1.420.785İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.272.480 1.420.785Uzun Vadeli Karşılıklar2.380.921 1.408.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.380.921 1.408.642Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 11.571.336 9.368.862TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.646.107 17.527.321TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER381.416.013 273.633.768ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar210.649.561 185.447.042Ödenmiş Sermaye16 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)70.178.096 45.742.054Diğer Kazançlar (Kayıplar)70.178.096 45.742.054Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.608.823 7.608.823Yasal Yedekler16 7.608.823 7.608.823Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34.435.262 37.738.872Net Dönem Karı veya Zararı766.477 -3.303.610Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 49.356 38.366TOPLAM ÖZKAYNAKLAR210.698.917 185.485.408TOPLAM KAYNAKLAR592.114.930 459.119.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 20.141.980.916 18.430.414.469 6.569.073.712 5.444.321.892Satışların Maliyeti17 -20.104.029.335 -18.411.687.040 -6.558.591.195 -5.444.474.339TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.951.581 18.727.429 10.482.517 -152.447BRÜT KAR (ZARAR)37.951.581 18.727.429 10.482.517 -152.447Genel Yönetim Giderleri18 -66.795.358 -39.317.706 -38.003.259 -14.057.145Pazarlama Giderleri18 -7.629.318 -6.579.668 -2.847.576 -2.240.529Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 63.150.110 58.018.619 19.364.236 23.047.956Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.404.758 -17.203.348 1.103.824 -10.678.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.272.257 13.645.326 -9.900.258 -4.080.275FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.272.257 13.645.326 -9.900.258 -4.080.275Finansman Giderleri20 -25.401.540 -15.925.235 -8.670.192 -6.715.937SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.129.283 -2.279.909 -18.570.450 -10.796.212Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.906.750 857.567 4.666.491 1.032.735Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 806.581Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 3.906.750 857.567 4.666.491 226.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)777.467 -1.422.342 -13.903.959 -9.763.477DÖNEM KARI (ZARARI)777.467 -1.422.342 -13.903.959 -9.763.477Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.990 -5.783 8.105 -1.683Ana Ortaklık Payları766.477 -1.416.559 -13.912.064 -9.761.794Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-660.491 155.642 -1.414ıpları)-825.406 194.553 -1.767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler164.915 -38.911 353Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri164.915 -38.911 353Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar25.096.533 2.089.152Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)31.370.672 2.611.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.274.139 -522.288Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.274.139 -522.288DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.436.042 2.244.794 -1.414TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.213.509 822.452 -13.903.959 -9.764.891Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.990 -5.783 8.105 -1.683Ana Ortaklık Payları25.202.519 828.235 -13.912.064 -9.763.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797725BIST