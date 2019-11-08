***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 18:39
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.137.840 19.474.842 7.460.354 33.624.772 6.262.569 163.345.600 50.577 163.396.177
Transferler
0 0 148.469 6.114.100 -6.262.569 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
155.642 2.089.152 0 0 -1.416.559 828.235 -5.783 822.452
Kar Payları
0 0 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -982.198 21.563.994 7.608.823 37.738.872 -1.416.559 162.173.835 44.794 162.218.629
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408
Transferler
0 0 0 -3.303.610 3.303.610 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-660.491 25.096.533 0 0 766.477 25.202.519 10.990 25.213.509
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -2.227.748 72.405.844 7.608.823 34.435.262 766.477 210.649.561 49.356 210.698.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.054.522 990.626
Dönem Karı (Zararı)
777.467 -1.416.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.269.582 -7.961.135
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.327.931 -2.028.453
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
142.554 274.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 455.707 373.161
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -313.153 -98.994
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.949.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
544 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-456.025 -992.276
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 456.569 992.276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.906.750 -857.567
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -833.861 -2.399.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.423.716 10.065.249
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.294.280 -115.068.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.740.416 9.064.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.937.232 -12.553.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-106.677.648 21.618.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.164.075 11.764.026
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.550 -6.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.167.625 11.770.097
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.446.709 -57.789.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.340 -1.314.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.389.369 -56.474.284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12.893.106 165.456.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -194.308 -149.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
868.631 1.307.323
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
868.631 1.307.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.155.793 -4.519.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.155.793 -4.519.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-61.915.831 687.555
Ödenen Temettüler
-2.000.000
Alınan Temettüler
19 6.484.723 2.949.940
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -623.414 -646.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.977.512 -3.008.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
422 127.032
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
422 127.032
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.977.934 -3.135.636
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -466.927 -2.464.381
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.511.007 -671.255
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.292.247 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.292.247
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
63.292.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 4.260.213 -2.017.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 4.260.213 -2.017.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.673.446 9.699.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.933.659 7.681.840
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.364.040 33.277.014
Finansal Yatırımlar
144.984.461 134.907.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
144.984.461 134.907.809
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 144.984.461 134.907.809
Ticari Alacaklar
224.992.882 132.605.621
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 17.196.181 1.258.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 207.796.701 131.346.672
Diğer Alacaklar
5.459.012 12.374.127
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 42.415 45.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.416.597 12.328.162
Peşin Ödenmiş Giderler
1.221.424 604.221
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.221.424 604.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14,21 623.414 857.641
Diğer Dönen Varlıklar
117.962 910.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
117.962 910.670
ARA TOPLAM
431.763.195 315.537.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
431.763.195 315.537.103
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
123.150.132 110.424.532
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 123.150.132 110.424.532
Diğer Alacaklar
8.830.213 6.079.172
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
50.000 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.780.213 6.029.172
Maddi Duran Varlıklar
8 23.442.399 24.214.446
Binalar
18.008.056 18.585.040
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.739.981 2.900.254
Taşıtlar
29.362 38.886
Mobilya ve Demirbaşlar
30.575 38.466
Özel Maliyetler
2.634.425 2.651.800
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.019.630
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.823.548 2.397.274
Bilgisayar Yazılımları
9 3.823.548 2.397.274
Peşin Ödenmiş Giderler
85.813 466.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
85.813 466.649
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.351.735 143.582.073
TOPLAM VARLIKLAR
592.114.930 459.119.176
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
236.920.994 156.827.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 236.920.994 156.827.979
Banka Kredileri
125.590.200 110.505.511
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
692.519
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
109.614.715 46.322.468
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.023.560
Ticari Borçlar
122.621.396 91.174.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 61.726 4.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 122.559.670 91.170.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
84.427 67.704
Diğer Borçlar
2.561.526 2.891.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.561.526 2.891.621
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
833.861 3.187.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 833.861 3.187.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.737.928 1.947.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 725.861 611.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.012.067 1.336.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.774 9.555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.774 9.555
ARA TOPLAM
364.769.906 256.106.447
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.769.906 256.106.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.421.370 5.329.032
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.421.370 5.329.032
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.421.370 5.329.032
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.272.480 1.420.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.272.480 1.420.785
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.380.921 1.408.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.380.921 1.408.642
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 11.571.336 9.368.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.646.107 17.527.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
381.416.013 273.633.768
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
210.649.561 185.447.042
Ödenmiş Sermaye
16 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.178.096 45.742.054
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
70.178.096 45.742.054
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.608.823 7.608.823
Yasal Yedekler
16 7.608.823 7.608.823
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.435.262 37.738.872
Net Dönem Karı veya Zararı
766.477 -3.303.610
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 49.356 38.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
210.698.917 185.485.408
TOPLAM KAYNAKLAR
592.114.930 459.119.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 20.141.980.916 18.430.414.469 6.569.073.712 5.444.321.892
Satışların Maliyeti
17 -20.104.029.335 -18.411.687.040 -6.558.591.195 -5.444.474.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.951.581 18.727.429 10.482.517 -152.447
BRÜT KAR (ZARAR)
37.951.581 18.727.429 10.482.517 -152.447
Genel Yönetim Giderleri
18 -66.795.358 -39.317.706 -38.003.259 -14.057.145
Pazarlama Giderleri
18 -7.629.318 -6.579.668 -2.847.576 -2.240.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 63.150.110 58.018.619 19.364.236 23.047.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.404.758 -17.203.348 1.103.824 -10.678.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.272.257 13.645.326 -9.900.258 -4.080.275
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.272.257 13.645.326 -9.900.258 -4.080.275
Finansman Giderleri
20 -25.401.540 -15.925.235 -8.670.192 -6.715.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.129.283 -2.279.909 -18.570.450 -10.796.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.906.750 857.567 4.666.491 1.032.735
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 806.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 3.906.750 857.567 4.666.491 226.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
777.467 -1.422.342 -13.903.959 -9.763.477
DÖNEM KARI (ZARARI)
777.467 -1.422.342 -13.903.959 -9.763.477
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.990 -5.783 8.105 -1.683
Ana Ortaklık Payları
766.477 -1.416.559 -13.912.064 -9.761.794
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-660.491 155.642 -1.414ıpları)
-825.406 194.553 -1.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
164.915 -38.911 353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
164.915 -38.911 353
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.096.533 2.089.152
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
31.370.672 2.611.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.274.139 -522.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.274.139 -522.288
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.436.042 2.244.794 -1.414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.213.509 822.452 -13.903.959 -9.764.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.990 -5.783 8.105 -1.683
Ana Ortaklık Payları
25.202.519 828.235 -13.912.064 -9.763.208
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797725
BIST