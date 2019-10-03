***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.10.2019 11:19
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMDE1912 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 29.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 105
ISIN Kodu TRFTCMDE1912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.10.2019
Kayıt Tarihi 02.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
20.06.2019 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 03.10.2019 vade sonu tarihli 29.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfa işlemi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789810
BIST