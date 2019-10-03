***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMDE1912 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 29.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.10.2019Vade (Gün Sayısı) 105ISIN Kodu TRFTCMDE1912Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.10.2019Kayıt Tarihi 02.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar20.06.2019 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 03.10.2019 vade sonu tarihli 29.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789810BIST