***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMDE1920 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 42.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 42.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.10.2019Vade (Gün Sayısı) 105ISIN Kodu TRFTCMDE1920Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.10.2019Kayıt Tarihi 18.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 08.07.2019 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 21.10.2019 vade sonu tarihli 42.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfa işlemi gerçekleşmiştir.İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler08/07/2019 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 21/10/2019 vade sonu tarihli 42.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794089BIST