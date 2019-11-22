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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.11.2019 16:36
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMDK1914 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFTCMDK1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.11.2019
Kayıt Tarihi 21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
27/09/2019 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 22/11/2019 vade sonu tarihli 40.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800138


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 39,72 16.402.759 % 20,00  
VAKFN 2,23 45.728.796 % 19,89  
AKENR 0,94 70.897.876 % 13,25  
SANKO 5,56 29.979.233 % 11,65  
KLNMA 47,00 4.199.861 % 11,32  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3281 7,3649 % -0,08  
Frank 5,7268 5,7613 % 0,21  
Riyal 1,5196 1,5273 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.469 3,42  
Altın Gr. 270 270 1,45  
Cumhuriyet 1.791 1.818 5,00  
Tam 1.784 1.828 5,76  
Yarım 862 884 2,78  
Çeyrek 432 442 1,39  
Gümüş.Ons 17,09 17,11 -0,01  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 63,89 63,89 -0,08  
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