***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMD12014 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 42.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 42.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.01.2020Vade (Gün Sayısı) 56ISIN Kodu TRFTCMD12014Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 21.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.01.2020Kayıt Tarihi 16.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.01.2020Ek Açıklamalar22/11/2019 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 17/01/2020 vade sonu tarihli 42.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800148BIST