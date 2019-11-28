***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMD32012 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 12.03.2020Vade (Gün Sayısı) 105ISIN Kodu TRFTCMD32012Satışa Başlanma Tarihi 27.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.03.2020Kayıt Tarihi 11.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.03.2020Ek Açıklamalar28/11/2019 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 12/03/2020 vade sonu tarihli 28.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800805BIST