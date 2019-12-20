***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMDA1916 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.12.2019Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluISIN Kodu TRFTCMDA1916Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 23.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.12.2019Kayıt Tarihi 19.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar25/10/2019 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 20/12/2019 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804528BIST