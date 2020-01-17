***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.01.2020 17:15
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCMD42011 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 89
ISIN Kodu TRFTCMD42011
Satışa Başlanma Tarihi 16.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.04.2020
Kayıt Tarihi 14.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.04.2020
Ek Açıklamalar
17/01/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 15/04/2020 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813422
BIST
17:28121.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 167,61
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:285,8908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0339
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:286,5404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:28294,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,14
|Açılış
|: 294,78
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.756.265
|% 18,79
|
|BNTAS
|3,89
|423.213.790
|% 16,82
|
|DERIM
|9,19
|25.150.261
|% 15,89
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.071.565
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|1.834.440.120
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|574.670.051
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,80
|513.792.453
|% -2,38
|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|BNTAS
|3,89
|423.213.790
|% 16,82
|
|KRDMD
|2,99
|574.670.051
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|326.169.321
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,64
|282.456.450
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.394.454
|% 2,38
|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6615
|7,6999
|% 0,35
|
|Frank
|6,0601
|6,0966
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5656
|1,5734
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|4,41
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,24
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|0,27
|
Seans Raporu
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17:43RYSAS
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17:41XU030
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17:41XU100
Endeks 121, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 9, 116.00 milyon TL de
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17:40HATEK
Yüzde 14.43 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 473 adet işlem