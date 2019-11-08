GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.11.2019 18:39
GÜNCEL HABERLER

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
2489
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                        
SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLONUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN      KARAR TARİHİ:08.11.2019   KARAR SAYISI :2489      TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 08.11.2019 tarih ve 2489 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan,       A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 1 Ocak  2019 – 30 Eylül 2019 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolarının tarafımızca incelendiğini,      B) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,      C) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
beyan ederiz.         Saygılarımızla,                                                                  
     TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
                                                                       Alaettin TACİR                            Ahmet TACİR   
               Yönetim Kurulu Başkanı                   Yönetim Kurulu Üyesi
                                                                                                                                               İç Kontrolden Sorumlu
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797726


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05103.153
Değişim :  -0,38% |  -391,15
Açılış :  103.446  
Önceki Kapanış :  103.544  
En Yüksek
104.018 En Düşük
103.021
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,11 9.756.933 % 19,62  
MRGYO 0,92 22.818.076 % 15,00  
SMART 3,25 315.711.863 % 14,04  
BURVA 5,32 5.821.856 % 10,37  
METAL 0,78 27.028 % 9,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3463 7,3832 % 0,05  
Frank 5,7599 5,7946 % 0,10  
Riyal 1,5337 1,5414 % 0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 -6,07  
Altın Gr. 271 271 -0,13  
Cumhuriyet 1.796 1.823 -22,00  
Tam 1.787 1.832 -24,12  
Yarım 864 886 -11,66  
Çeyrek 433 443 -5,84  
Gümüş.Ons 16,83 16,85 -0,27  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,04  
B. Petrol 62,44 62,44 0,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru